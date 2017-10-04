السجائر الإلكترونية قد تجنّب 6.6 مليون شخص من الموت المبكّر

قال باحثون إن بالإمكان تفادي ما يصل إلى 6.6 مليون حالة وفاة مبكرة في أميركا على مدى 10 سنوات، إذا تحول المدخنون إلى السيجارة الإلكترونية.

وخلص الباحثون من تحليل المنافع الصحية المحتملة لدفع المدخنين على الإقلاع عن التبغ إلى أن هؤلاء الأشخاص، البالغ عددهم 6.6 مليون شخص، الذين تحولوا إلى السيجارة الإلكترونية، قد يعيشون سنوات إضافية يصل مجموعها الإجمالي إلى 86.7 مليون سنة.