السجائر الإلكترونية قد تجنّب 6.6 مليون شخص من الموت المبكّر
قال باحثون إن بالإمكان تفادي ما يصل إلى 6.6 مليون حالة وفاة مبكرة في أميركا على مدى 10 سنوات، إذا تحول المدخنون إلى السيجارة الإلكترونية.
وخلص الباحثون من تحليل المنافع الصحية المحتملة لدفع المدخنين على الإقلاع عن التبغ إلى أن هؤلاء الأشخاص، البالغ عددهم 6.6 مليون شخص، الذين تحولوا إلى السيجارة الإلكترونية، قد يعيشون سنوات إضافية يصل مجموعها الإجمالي إلى 86.7 مليون سنة.
وقال العلماء إن النتائج “يمكن أن تساعد وزير الصحة الأميركي والعاملين في الصحة العامة على وضع استراتيجية للوصول إلى الإقلاع عن تدخين السجائر”.
وذكر “ديفيد ليفي”، الذي شارك في قيادة فريق البحث في المركز الطبي لجامعة جورج تاون في الولايات المتحدة “السياسة القديمة بحاجة إلى أن تدعم بسياسات جديدة تشجع إحلال السجائر الإلكترونية محل السجائر الأشدّ فتكاً إلى حدٍ كبير”.
والمجتمع العلمي العالمي منقسم بشأن السجائر الإلكترونية، وما إذا كانت أداة مفيدة للصحة العامة مثل العلاج ببدائل النيكوتين أم لا.
ولا تحتوي السجائر الإلكترونية على أي تبغ وإنما على سائل بنكهة النيكوتين في البخار الذي يستنشقه المستخدم.
ويعتقد كثير من الأخصائيين، بمن في ذلك خبراء في الصحة العامة في إنجلترا، أن السيجارة الإلكترونية بديل أقل خطراً وقد تساعد الكثير من الأشخاص على الإقلاع عن التدخين.
المصدر : Sky News Arabia
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