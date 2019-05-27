"السترات الصفراء" تستعيد وهجها في بروكسل

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الأحد، بين متظاهرين من تجمع السترات الصفراء ورجال الشرطة في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك خلال اليوم الأخير لانتخابات البرلمان الأوروبي.



وقالت وكالة أسوشيتد برس إن "مئات المتظاهرين المرتدين للسترات الصفراء دخلوا في مواجهات مع قوات الشرطة وقاموا برشق المباني بالحجارة في العاصمة بروكسل".



من جهتهم قام عناصر الشرطة باستخدام القوة ضد المتظاهرين، ورش رذاذ الفلفل الحار، وتسيير دوريات على الأحصنة، واشتباك بالأيدي.



وفيما أكد المتظاهرون أن خروجهم اليوم جاء ضد "الظلم الاجتماعي"، اعتقلت الشرطة العديد منهم بعد أن عاملتهم بكل وحشية.



وتتزامن هذه الاحتجاجات مع آخر يوم يجري فيه التصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي التي انطلقت في 23 أيار الجاري.



المصدر : وكالات



