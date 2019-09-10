السبب وراء طلاء الجزء السفلي من السفن باللون الأحمر

يسأل الجميع عن السبب الذي يدفع صانعي السفن إلى طلاء الجزء الأسفل من السفن باللون الأحمر، وهل هذا بسبب علمي أم أنها مجرد صدفة.



الدراسات العلمية كشفت أن اختيار اللون الأحمر ليس مصادفة وإنما له أسباب علمية منها أنه لون يسهل تمييزه عن بعد كونه متناقضا جدا مع لون البحار والمحيطات.



وهناك أسباب أخرى تتحدث عن أن هذا اللون بسبب وضع طبقة نحاس أو رصاص مع أكسيد النحاس على أسفل السفينة، لتكون بمثابة عازل بين هيكلة السفينة والكائنات البحرية، وهو أساس تكون اللون أحمر.



وأشارت دراسة أخرى إلى أن اختيار هذا اللون بالذات يعود إلى أن المياه تعد بمثابة عالم الكائنات البحرية من الأعشاب البحرية والديدان، التي تتغذى على الهياكل الخشبية، وهي إذا ما التصقت بأسفل السفينة ستؤدي إلى تدهورها وإبطائها عبر العبث بديناميكيتها الهوائية ما يزيد الضغط على المحرك ورفع استهلاك الوقود، لذا تم استخدام اللون الأحمر بسبب العازل النحاسي المستخدم.



وقال أندرو كولينز، أحد الخبراء في صناعة السفن، إن السفن الشراعية المبكرة كانت تحمي نفسها من الأعشاب البحرية والديدان، التي تأكل الأخشاب من خلال تغطية هياكلها بالعازل النحاسي ليكون بمثابة مبيد بيولوجي.



وأضاف أن اللون الأحمر يساعد المراقبين أيضا في قياس حمولة السفينة، ولهذا السبب غالبا ما نرى أرقاما مكتوبة بشكل رأسي على جسم السفينة.



وتابع أنه مع تطور العلم أصبح بالإمكان صناعة الطبقات الحامية بأي لون، غير أنه غالبًا ما يتم طلاء الأجسام باللون الأحمر للحفاظ على التقليد البحري.