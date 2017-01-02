السباحة تعالج مرض الصدفية والجيوب الأنفية

كشف تقرير حديث عبر موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن التمتع بالسباحة ليس له فوائد على العضلات فقط أو الاسترخاء لكن يمكن أن يعالج العديد من الأمراض المختلفة.

وأوضح الأطباء أن استخدام مياه البحر لأغراض طبية يطلق عليه اسم «العلاج بمياه البحر»، ويمكن استخدامها في تضميد الجراح وعلاج التهاب المفاصل، وأشار الأطباء خلال التقرير إلى أن مياه المحيطات تختلف عن مياه النهر إذ إن لديها كميات أعلى بكثير من المعادن، بما في ذلك كلوريد الصوديوم والكبريتات والمغنيسيوم والكالسيوم، وهذا هو السبب في أنها مفيدة للغاية في علاج الأمراض الجلدية مثل مرض الصدفية.

ومن المعروف أن الصدفية هو من الأمراض المزمنة، أو ما يطلق عليها أمراض المناعة الذاتية (حيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا الصحية) وتسبب قشوراً والتهابات، كما أكد التقرير أن مياه البحر تعالج العديد من مشاكل الجيوب الأنفية المزمنة، عن طريق تنظيف الأنف من الإفرازات التي تسبب تفاقم البكتيريا.

وكالات