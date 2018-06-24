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السباح السوري فراس معلا يحرز ذهبية بطولة روسيا الاتحادية لفئة الماسترز

حقق السباح العالمي فراس معلا المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة روسيا الاتحادية للسباحة في المياه المفتوحة لفئة الماسترز التي أقيمت على شواطئ البحر الأسود في مدينة انابا.

وقال معلا: “إن الفوز بهذا السباق الذي بلغت مسافته 5ر2 كم وشارك فيه 147 متسابقا من جميع الفئات إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات السباحة السورية مشيرا إلى أن المشاركة في بطولة روسيا الاتحادية تعد مرحلة تحضيرية لبطولة أوروبا التي ستقام في سلوفينيا خلال شهر أيلول القادم والذي ستكون مسافة السباق فيها 3 كم و5 كم.

يشار إلى أن السباح معلا من مواليد عام 1971 ولديه سجل حافل بالإنجازات الخارجية أبرزها بطولة العالم للهواة في سباق كابري نابولي بإيطاليا لمسافة 35 كيلومترا عام 1990 وبطل العرب في سباق 20 كيلومترا الذي أقيم في سورية عام 1991 والمركز الثالث مع المنتخب في بطولة العالم بسويسرا عام 1992 والمركز الأول في سباق كندا العالمي لمسافة 10 كيلومترات عام 2000 والمركز الأول مع المنتخب في سباق 5 كيلومترات ضمن بطولة آسيا التي أقيمت في قطر عام 2002 والمركز الثاني للفردي في البطولة ذاتها إضافة إلى برونزية العالم للماسترز في هنغاريا.


ويعد معلا أول سباح في العالم يسبح بين قارتي أوروبا وآسيا عندما سبح بين قبرص واللاذقية عام 2007 لمسافة 110 كم بزمن قدره 41 ساعة متواصلة كما سبق له عبور بحر المانش بين انكلترا وفرنسا عام 2002 بزمن 20 ساعة.

 

سانا

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