السباح السوري آزاد البرازي يتأهل إلى بطولة العالم في هنغاريا

تأهل لاعب منتخب سورية للسباحة آزاد البرازي إلى بطولة العالم المقررة في هنغاريا خلال تموز القادم.



وأوضح رئيس اتحاد السباحة فراس معلا أن الاتحاد الدولي للعبة أعلن اليوم قائمة اللاعبين المتأهلين إلى بطولة العالم مشيرا إلى أن البرازي حقق الرقم التأهيلي المطلوب في بطولة آسيا التي أقيمت في اليابان في تشرين الثاني الماضي حيث سجل 99ر27 ثانية في سباق 50 مترا “صدر” و78ر01ر1 دقيقة في سباق 100 متر “صدر”.



وكان البرازي أحرز خلال العام الماضي ذهبيتي سباقي 50 و100 متر “صدر” في بطولة دبي الدولية وبرونزيتي سباقي 200 متر “متنوع” و200 متر “فراشة” في بطولة تايلاند الدولية كما شارك في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيلية لكنه خرج من تصفيات سباق الـ”100″ متر “صدر” بعد حلوله خامسا في التصفية الثانية والمركز 36 في الترتيب العام من أصل 46سباحا.‏

سانا