السباح ازاد البرازي يحرز ثلاث ميداليات في بطولة نيوزيلندا الدولية

أحرز لاعب منتخب سورية للسباحة آزاد البرازي ثلاث ميداليات “ذهبية وفضية وبرونزية” في بطولة نيوزيلندا الدولية المقامة حاليا.



وحقق البرازي ذهبية سباق 50 متر صدر بزمن 4ر28 ثانية وفضية سباق 100 متر صدر بزمن 04ر02ر1 دقيقة وبرونزية سباق 200 متر صدر بزمن 3ر17ر2 دقيقة.



وقال رئيس اتحاد السباحة فراس معلا أن “مشاركة البرازي في بطولة نيوزيلندا الدولية تأتي ضمن التحضيرات لبطولة العالم المقررة في هنغاريا في شهر تموز القادم” والتي تأهل إليها البرازي عقب تحقيقه الرقم التأهيلي المطلوب في بطولة اسيا التي أقيمت في اليابان في شهر تشرين الثاني الماضي حيث سجل 99ر27 ثانية في سباق 50 متر صدر و78ر01ر1 دقيقة في سباق 100 متر صدر.

سانا