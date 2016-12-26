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2016-12-26 08:27
الساونا تحمي من الخرف

أجرى علماء فنلنديون تجربة شارك فيها ألفا رجل متوسط السن وخضع هؤلاء للدراسة على مدى 20 عاما وقد تم تقسيم الرجال إلى 3 مجموعات، وذلك وفقا لكثرة زياراتهم للساونا.
وتضمنت المجموعة الأولى الأشخاص الذين يزورون الساونا مرة واحدة كل أسبوع. وضمت المجموعة الثانية من يزورون الساونا مرتين أو 3 مرات في الأسبوع أما المجموعة الثالثة فضمت رجالا يزورون الساونا من 4 إلى 7 مرات في الأسبوع.
ولاحظ الخبراء أن خطر تطور الخرف ينخفض مع زيادة كثرة زيارات الساونا لدى الرجال واتضح أن خطر تطور الخرف كان أقل بنسبة 66 في المئة في المجموعة الثالثة مقارنة بالمجموعتين الأولى والثانية، أما خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى أعضاء المجموعة الثالثة فإنه أقل بنسبة 65 في المئة مقارنة بأعضاء المجموعتين الأولى والثانية.
وقال العلماء في جامعة شرق فنلندا إنه لم يسبق لهم أن درسوا تلك العلاقة وكانت الدراسات السابقة تركز أساسا على التأثير الإيجابي للساونا على صحة الإنسان.

وكالات

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