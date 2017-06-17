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السادس من أيلول المقبل بدء العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية أن السادس من شهر أيلول المقبل هو موعد بداية العام الدراسي الجديد 2017-2018 في كل المدارس ولجميع المراحل.

وجاء في قرار عممته الوزارة أن الدراسة للعام الدراسي 2017-2018 “تبدأ صباح يوم الأربعاء الواقع في 6 أيلول في كل المدارس الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها بجميع أنواعها ومستويات مراحلها “رياض الأطفال-التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية- الثانوية العامة والشرعية- الثانوية المهنية الصناعية والتجارية والنسوية- والمعاهد المتوسطة التابعة لوزارة التربية”.

وأوضح القرار أن “دوام الإداريين والمعلمين والمدرسين يبدأ صباح يوم الأحد في 27-8-2017” طالبة من المديريات “القيام بالإجراءات اللازمة لافتتاح المدارس والمعاهد المذكورة في الموعد المحدد”.

سانا

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