السادس من أيار القادم أول أيام رمضان فلكيا

أعلنت الجمعية الفلكية السورية اليوم أن يوم الاثنين 6-5-2019 سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1440 وفقا للحسابات الفلكية التي تقوم بها.



وأوضح الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية أن الحسابات الفلكية بينت أن هلال شهر رمضان يولد يوم الأحد 5-5-2019 الساعة 3ر47ر1 فجرا بينما تغرب الشمس يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان عند الساعة 53ر21ر19 ويغرب القمر عند الساعة 41ر52ر19 أي أن القمر يغرب بعد الشمس بنحو 31 دقيقة.



وأشار العصيري إلى أن جلسة التماس هلال رمضان ستكون يوم الأحد 5-5-2019 وأن الرؤية باستخدام التقنيات الحديثة ممكنة في حال توافر الظروف المناخية والجغرافية المناسبة.



وجدد العصيري التأكيد على أن الجمعية ليست صاحبة القرار أو الجهة المخولة بتحديد بداية الأشهر الهجرية وأن هذا الأمر عائد إلى القاضي الشرعي الأول بدمشق دون غيره مبينا أن هذه الدراسة تعتبر مشاركة علمية تساعد القاضي الشرعي الأول بدمشق على اتخاذ قراره المناسب من الجانب الشرعي والعلمي.

سانا