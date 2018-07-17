الزميل مصطفى السلامة مراسل قناة سما بريف القنيطرة شهيدا

استشهد الزميل مصطفى السلامة مراسل قناة سما الفضائية خلال تغطية عمليات الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية في ريف القنيطرة.

وذكر مصدر ميداني في القنيطرة أنه خلال تغطية عمليات الجيش العربي السوري ضد تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة استهدف الإرهابيون بقذيفة هاون الفريق الإعلامي لقناة سما الفضائية في تل مسحرة بالريف الشرقي ما أسفر عن استشهاد الزميل مصطفى السلامة.

وزير الإعلام عماد سارة وصف استهداف الإرهابيين للزميل السلامة بأنه “دليل جديد على أنهم يريدون اغتيال الكلمة والصورة التي تعري إجرامهم” وأن هذه الجريمة هي استهداف للإعلام الوطني الذي فضح إجرامهم وعرى تضليلهم.

وقال الوزير سارة: إن وزارة الإعلام تضع هذه الجريمة الإرهابية برسم كل المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وعن حرية الصحافة والتي لم نسمع صوتها في كل الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية بحق الإعلام الوطني السوري.

وأشار وزير الإعلام إلى أن الشهيد السلامة ينضم إلى قافلة شهداء الإعلام الوطني الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن وطنهم بالكلمة الصادقة والصورة الحقيقية إلى جانب رجال الجيش العربي السوري الأبطال مؤكدا أن هذه الجريمة لن ترهب الإعلاميين السوريين ولن تزيدهم إلا إصرارا على القيام بواجبهم وثقة بأن الطريق الذي نسير فيه هو طريق النصر مهما غلت التضحيات.

واستهدفت التنظيمات الإرهابية خلال السنوات السبع الماضية الإعلام الوطني بمؤسساته وكوادره بهدف منع نقل حقيقة إجرامهم وفكرهم الظلامي للرأي العام المحلي والعالمي ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الكوادر الإعلامية من صحفيين ومصورين.



سانا