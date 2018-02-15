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الزعيمة الجديدة لحزب الشعوب الديمقراطي تطالب بوقف التوغل في سوريا

 

طالبت الزعيمة الجديدة لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا بروين بولدان إنهاء العملية العسكرية على الحدود السورية التركية، وحل النزاعات بالحوار.
وأوضحت الزعيمة الجديدة المؤيدة للأكراد أنه يتوجب على أنقرة التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار، وقبول إنجازات القوات الكردية في سوريا على الحدودية الجنوبية مع سوريا وتركيا.

وعبرت السياسية التركية عن غضبها مما يجري في عفرين من استهداف للمدنيين الأكراد، بينما تنفي أنقرة ذلك.

وقالت الزعيمة المناصرة للأكراد أن “رفض الحكومة التركية للوجود الكردي في تركيا أو أي مكان آخر، وتدمير أوضاع المدنيين الأكراد الذين يعيشون في سوريا بسلام مع غيرهم من الجماعات العرقية غير مقبول”.

وبعد يوم واحد من انتخابها، باشرت السلطات التركية بالتحقيق معها بتهمة التحريض على الإرهاب بسبب موقفها المعادي للتدخل التركي في سوريا.

كما اعتقلت السلطات التركية أكثر من 600 شخص لرفضهم مجريات أحداث عفرين سواء بالخروج إلى الشارع احتجاجا على العملية العسكرية، أو عبر التغريدات المناهضة لسياسة أنقرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتهم أنقرة حزب بولدان بصلة مع حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره جماعة إرهابية، وإمتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور.

يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي هو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان بعد حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس البلاد.

 

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