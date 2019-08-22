الزراعة: 830 ألف طن من ثمار الزيتون و 150 ألف طن من الزيت

توقعت وزارة الزراعة زيادة بإنتاج الزيتون وزيته للموسم الحالي عن الموسم السابق الذي عانى من انخفاض الإنتاجية مقارنة مع السنوات السابقة بسبب الظروف المناخية وتعرض ثمار الزيتون للأمراض إضافة إلى تخريب الأراضي الزراعية وعدم قدرة المزارعين من الوصول إلى أراضيهم بسبب مخاطر الإرهاب.



وأشار المهندس عبد المعين قضماني مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة إلى تراجع إنتاج الزيتون في عام 2018 مقارنة مع السنوات السابقة وأن الوزارة تعمل على وضع خطط لترميم وإصلاح البساتين التي تم تخريبها بسبب الإرهاب وتأمين الشتول الزراعية بسعر أقل من التكلفة وبنوعية جيدة لتسهيل زراعة هذه المساحات وإعادة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية وخاصة بعد عودة الأمن والاستقرار إلى مناطق واسعة من الأراضي.



وأوضح قضماني أنه رغم انخفاض الإنتاج فقد تم تأمين حاجة الاستهلاك المحلي للزيتون وزيت الزيتون إضافة لتصدير كميات من الزيت إلى الأسواق الخارجية وتحقيق عائد اقتصادي جيد.



من جانبه بين المهندس محمد حابو مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة أن تقديرات إنتاج الموسم الحالي من الزيتون تصل إلى 830 ألف طن من الثمار و150 ألف طن من الزيت و300 ألف طن من مادة البيرين بينما انخفض الإنتاج إلى اقل من 700 ألف طن من الثمار ونحو120 ألف طن من الزيت في الموسم الماضي نتيجة عدم ملاءمة الظروف الجوية أثناء فترة الأثمار وتقلص المساحات المزروعة بالزيتون.



وأوضح حابو أن تقديرات الإنتاج توزعت على محافظة اللاذقية أولا بـ 168 ألف طن ثم إدلب بـ 161 ألف طن فحلب بـ 143 ألف طن وطرطوس بـ 130 ألف طن وحمص بـ 90 ألف طن والباقي في المحافظات الأخرى.



وأضاف حابو: ما زال إنتاجنا من زيت الزيتون يغطي حاجتنا المحلية ونصدر إلى دول أخرى بكميات جيدة نسبيا ويعتبر زيت الزيتون السوري أحد الزيوت الشهيرة في العالم نظرا لخصائصه الفريدة من حيث النكهة واللون والرائحة مشيرا إلى تصدير نحو 30 ألف طن من زيت الزيتون إلى 33 دولة عام 2018.



وتشير احصائيات وزارة الزراعة إلى وجود نحو 82 مليون شجرة زيتون مثمرة.