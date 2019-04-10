الزراعة: حشرة الخنفساء السوداء نافعة وغير ضارة للإنسان والمزروعات

ذكرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن حشرة (الكالوسوما) المسماة شعبياً (الخنفساء السوداء) والتي انتشرت مؤخرا في محافظتي حمص وحماة نافعة وغير ضارة للإنسان والمزروعات.



وقال مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة المهندس فهر المشرف في تصريح لـ سانا: إن حشرة الكالوسوما من الحشرات النافعة لدورها في القضاء على الحشرات الضارة في البساتين والغابات وهي غير ضارة بالصحة العامة للإنسان ولا للمزروعات ويجب عدم مكافحتها لأنه من الجيد ظهور وتكاثر هذا النوع من الحشرات للحفاظ على التوازن البيئي.



وبين المشرف أن هذا النوع من الحشرات ينجذب نحو الضوء لذلك نجده متجمعاً حول المنازل منوهاً بأن عمر هذه الحشرة قصير جداً.



وفي حمص اتخذ مجلس المدينة عددا من التدابير للحد من انتشارها في المناطق السكنية.



وبين المهندس عماد الصالح مدير النظافة في مجلس المدينة أن انتشار الحشرة بشكل كبير في بعض المناطق السكنية استدعى التدخل عبر رش المبيدات بالتعاون مع مديرية الزراعة لافتا إلى أنها من أنواع الخنافس الورقية وهي حشرة ذات نشاط ليلي وغير ضارة مصدرها البساتين والأراضي التي تنمو فيها الأعشاب البرية بكثافة وساعد دفء الجو على انتشارها.

وظهرت حشرة الخنفساء السوداء بشكل كبير خلال اليومين الماضيين ولا سيما في ريفي حمص وحماة ومناطق مختلفة من البادية وهو ما عزاه المختصون إلى الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الموسم الحالي وانتشار الغطاء النباتي على مساحات واسعة من الأراضي السورية.