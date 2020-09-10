الزراعة: تكشف نتائج التحقيقات الأولية لاندلاع الحرائق بريف حماة

كشفت وزارة الزراعة نتائج التحقيقات الأولية للحرائق الأربع التي اندلعت في منطقتي الغاب ومصياف، حيث التهمت مساحات كبيرة من الأراضي، ووصلت إلى منازل العديد من السكان.

وأفادت الوزارة أن «الحريق الأول الذي حدث في عين الكروم، تبين أنه بفعل فاعل وتم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم على ذمة التحقيق»، مضيفةً «كما أنه تم مصادرة خمس سيارات تنقل الأخشاب في ناحية عين الكروم قادمة من مناطق أخرى وفيها سبعة أشخاص ولا تزال التحقيقات جارية معهم حتى الآن».



أما الحريق الثاني "محمية الشوح" في اللاذقية الذي انتقل إلى شمال غرب سهل الغاب، كشفت التحقيقات «أنه حدث نتيجة إهمال من أحد المواطنين في منتزه المحمية حيث قام بإشعال نار ولم يستطع السيطرة عليها وانتقلت إلى الحراج وتم تنظيم ضبط بحقه وتوقيفه».وانتقالاً إلى الحريق الثالث الذي حدث في موقع "الشيخ زيتون" وامتد إلى بيرة الجرد والمجوي والمشرفة في منطقة مصياف، تابعت الوزارة بأن «التحقيقات أظهرت أن سبب الحريق هو قيام أحد المواطنين بحرق بقايا مخلفات زراعية في أرضه مما تسبب بانتقال النار إلى الحراج وتم تنظيم الضبط بحقه وتوقيفه».



وأضافت الوزارة «أن التحقيقات لا تزال جارية في الحريق الرابع الذي حدث في حزور وعين حلاقيم والمنطقة المحيطة».



في المقابل، أرسلت إيران عدة طائرات إطفاء للمشاركة بجانب فوج إطفاء اللاذقية والدفاع المدني، لإخماد الحرائق بريف حماة.



وينقسم الإطفاء عن طريق الطائرات ينقسم لعدة أنواع، عن طريق المروحي، الشراعي، والطائرات الضخمة التي تشبه طائرات نقل الركاب أو نقل البضائع والتي يستطيع البعض منها الهبوط على المسطحات المائية وتعبئة المياه كالطيران الشراعي.