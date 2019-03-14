الزراعة تعلن عن مسابقة لتعيين 508 طبيب بيطري

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من العاملين من الفئة الأولى بصفة دائمة من حملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو الإجازة في الطب البيطري لدى الإدارة المركزية ومديرياتها بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها بوظيفة طبيب بيطري.

ووفقاً لقرار من الوزارة فإن عدد المطلوب تعيينهم يبلغ 508 أطباء ويمكن للراغبين بالاشتراك بالمسابقة التقدم بأوراقهم الثبوتية المطلوبة والمنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني ومديرياتها وفروعها إلى الديوان العام للوزارة الكائن في منطقة الحجاز بدمشق وديوان الجهات المطلوب التعيين فيها اعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع في 8-4-2019 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الواقع في 5-5-2019.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستصدر قراراً لاحقا يتضمن أسماء المقبولين للاشتراك بالمسابقة وذلك قبل 15 يوماً على الأقل من موعد الامتحان التحريري الؤتمت وتحديد مكان وموعد الامتحان.



وتتضمن المسابقة امتحانا تحريرياً مؤتمتاً مجموع درجاته 80 درجة ومقابلة شفهية للناجحين بالامتحان التحريري مجموع درجاتها 20 درجة ويشترط لنجاح المتسابق ألا تقل محصلته النهائية عن 60 درجة من المجموع الكلي للدرجات.

المصدر:سانا