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الزام الباعة بإبدال وإرجاع البضائع خلال أسبوع من شرائها

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف قرارا  يتضمن إلزام البائع والمنتج بإبدال البضائع والسلع خلال مدة أسبوع من تاريخ الشراء أو إعادة قيمتها للمشتري في حال اكتشف عيب فيها .

وأكد القرار على التزام المنتج أو المستورد بشروط الضمان والكفالة في حال كانت موجودة .

وتضمن القرار السلع المشمولة بهذا القرار وهي الأجهزة الكهربائية والمنزلية بكل أنواعها والحواسيب وملحقاتها والهواتف الثابتة والمحمولة والألبسة الجاهزة والأحذية بكل أنواعها والساعات بكل أنواعها والعدادات والموازين والسيارات وقطع التبديل الخاصة بها والأجهزة الطبية والمخبرية ومستلزماتها وغيرها من السلع المشابهة .وحذّر القرار الباعة من وضع عبارة (القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل)...