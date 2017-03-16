الرياض تواصل عدوانها على اليمن مستخدما أسلحة محرمة دوليا

واصل طيران نظام بني سعود عدوانه اليوم على اليمن وشعبه مستخدما في إحدى غاراته أسلحة محرمة دوليا.



وذكر مصدر أمني بمحافظة صنعاء لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن طيران العدوان ألقى قنبلة عنقودية على إحدى المزارع في منطقة آل مغرم بمديرية باقم وشن 15 غارة على مناطق متفرقة في مديرية البقع وغارتين على منطقتي الحجر والسهلين في آل سالم بمديرية كتاف بالمحافظة.



إلى ذلك احبط الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم محاولة زحف لمرتزقة نظام بني سعود قبالة نجران واوقعوا عددا منهم قتلى ومصابين.



وذكر مصدر عسكري يمني “أن عشرات من المرتزقة قتلوا واصيب اخرون خلال كسر محاولة زحفهم في صحراء البقع قبالة نجران”.



وأشار المصدر الى ان القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت اليوم تجمعات لنظام بني سعود في موقع الهرم وشرق الشبكة بنجران بصلية صواريخ كاتيوشا محققة إصابات مباشرة.



ولفت المصدر إلى مقتل جندي من مرتزقة نظام بني سعود في موقع الطلعة في نجران في عملية قنص.

وكالات