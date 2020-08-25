الرقة .. مقتل عدد من مسلحي “داعش” بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش العربي السوري

اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش العربي السوري ومسلحين تابعين لتنظيم “داعش” وذلك بمنطقة الرصافة في ريف الرقة خلال مرور دورية للجيش في المنطقة.



وقال مصدر عسكري : “إن مسلحين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي حاولوا تنفيذ كمين بدورية تابعة للجيش، حيث هاجم المسلحون سيارة تقل عدداً من عناصر الجيش في منطقة الرصافة، لينتقل المشهد إلى اشتباكات عنيفة بعدما استقدم الجيش تعزيزات له من النقاط القريبة في المنطقة”، وبين المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 20 مسلح في صفوف التنظيم.



وأشار المصدر إلى أن مسلحي “داعش” يحاولون منذ قرابة الشهرين الدخول إلى منطقة الرصافة وريف الرقة عموماً عبر خلايا نائمة تُنفذ هجمات متفرقة باتجاه مواقع الجيش السوري، موضحاً أن هذه الخلايا تعتمد على خطوط إمداد فرعية تصل بين باديتي الرقة وحمص وصولاً إلى منطقة التنف التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الأمريكي.



كما كشف المصدر العسكري أن الطيران الحربي السوري دمر خلال الأسبوع الماضي عدة آليات تابعة لتنظيم “داعش”، كانت قادمة من منطقة التنف باتجاه بادية حماة والرقة.



ويتزامن الحديث عن هجمات لتنظيم “داعش” في المنطقة الشرقية مع تزايد الحديث عن فشل الولايات المتحدة بامتصاص غضب أهالي تلك المناطق الذي نتج عنه الإعلان عن مقاومة شعبية مسلحة للقضاء على وجود قوات الاحتلال الأمريكي و”قوات سوريا الديمقراطية-قسد” في تلك المناطق.