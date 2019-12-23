الرقة .. ضحايا مدنيون جراء انفجار عربة مفخخة في منطقة احتلتها تركيا مؤخراً

قضى عدد من المدنيين في إحدى المناطق التي احتلتها مؤخراً قوات الاحتلال التركي في ريف الرقة الشمالي جراء انفجار عربة مفخخة.



وأكدت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” أنه انفجرت عربة مفخخة ببلدة سلوك في ريف الرقة الشمالي.



وأكدت الوكالة أن التفجير أودى بحياة 5 مدنيين كحصيلة أولية إضافة إلى أنه تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح.



من جهته أفاد “المرصد” المعارض بأن الانفجار وقع بالقرب من السوق الرئيسي في بلدة سلوك، مشيراً إلى أن عدد الإصابات تجاوز الـ20 بينهم نساء وأطفال، بالإضافة لحدوث دمار واسع في مكان الانفجار.



وتشهد هذه المناطق باستمرار حالة فلتان أمني التي تخلف باستمرار ضحايا من المدنيين، وذلك منذ أن احتلت تركيا والفصائل التابعة لها هذه المناطق من خلال عمليات عسكرية لا شرعية، حيث سعت من خلال هذه العمليات إلى تهجير المدنيين وسرقة ممتلكاتهم وغيرها من الجرائم والانتهاكات.