الرقة.. احتراق أراضي زراعية جديدة بفعل قذائف الاحتلال التركي

استهدفت قوات الاحتلال التركي المزيد من الأراضي الزراعية بريف تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ما تسبب باندلاع الحرائق في تلك الأراضي.



وأكدت إذاعة “شام إف إم” أن النيران اشتعلت مساء أمس السبت، في مساحات زراعية واسعة تقع بالطرف الشرقي من مدينة “تل أبيض”، في ريف الرقة الشمالي والتي تحتلها القوات التركية.



من جهته، أفاد “المرصد” المعارض بأن القصف التركي طال قرى كورحسن وسيليب، ما تسبب في اندلاع حرائق في الأراضي قبل أن يتمكن الفلاحون من حصاد أراضيهم.



يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي تعمد باستمرار إلى حرق أراضي الفلاحين الزراعية، في سياسة مطابقة للسياسة الأمريكية في منطقة شرق الفرات، حيث تسببت الحرائق التي تفتعلها قوات الاحتلالين التركي والأمريكي باحتراق آلاف الدونمات من أراضي القمح والشعير، كما كشفت مسبقاً وسائل إعلام أمريكية أن الحرائق التي تفتعلها قوات الاحتلال الأمريكي تتم بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.