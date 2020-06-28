مصرع القائد الحقيقي لتنظيم “القاعدة” في سوريا
الطائرات الأمريكيّة تتدخل لصالح الجولاني على خط القتال في ادلب
قسد تسمح بعودة حاملي الإقامات الأوروبية للحسكة دون اجراءات الحجر الصحي
ضربة جوية تركية تستهدف منطقة عين العرب شمال شرق حلب
خلال ساعات قليلة.. الكيان الإسرائيلي يشن ثلاثة اعتداءات على مواقع سورية
الوزارة التي تفترس وزراءها
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في ريف السويداء وكباجب بريف دير الزور
المعلم:تصريحات بومبيو و جيفري حول « قانون قيصر» تؤكد أنهم جوقة من الكذابين
الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء مدينة جبلة
الجيش العربي السوري يُنهي عملية تمشيط للبادية السورية من فلول “داعش”
مدنيون في ريف القامشلي يمنعون رتلاً أمريكياً من دخول قراهم
معركة إدلب المرتقبة: الحدود والأبعاد
مصر .. الحكم بالسجن المؤبد على أكثر من 10 متهمين بالقتال مع “جبهة النصرة” في سورية
الحب في زمن الكورونا (8)
لبنان يفتح الحدود البرية مع سورية لعودة اللبنانيين يومي 23 و25 حزيران

الرقة.. احتراق أراضي زراعية جديدة بفعل قذائف الاحتلال التركي

استهدفت قوات الاحتلال التركي المزيد من الأراضي الزراعية بريف تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ما تسبب باندلاع الحرائق في تلك الأراضي.

وأكدت إذاعة “شام إف إم” أن النيران اشتعلت مساء أمس السبت، في مساحات زراعية واسعة تقع بالطرف الشرقي من مدينة “تل أبيض”، في ريف الرقة الشمالي والتي تحتلها القوات التركية.

من جهته، أفاد “المرصد” المعارض بأن القصف التركي طال قرى كورحسن وسيليب، ما تسبب في اندلاع حرائق في الأراضي قبل أن يتمكن الفلاحون من حصاد أراضيهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي تعمد باستمرار إلى حرق أراضي الفلاحين الزراعية، في سياسة مطابقة للسياسة الأمريكية في منطقة شرق الفرات، حيث تسببت الحرائق التي تفتعلها قوات الاحتلالين التركي والأمريكي باحتراق آلاف الدونمات من أراضي القمح والشعير، كما كشفت مسبقاً وسائل إعلام أمريكية أن الحرائق التي تفتعلها قوات الاحتلال الأمريكي تتم بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.