الرقابة تحصل 7،4 مليار في 2018 وأكثر من 36 مليار بانتظار حكم القضاء

بلغ إجمالي المبالغ المالية المحصلة من قبل الهيئة المركزية لـ لرقابة والتفتيش خلال عام 2018 سبعة مليارات وأربعمئة مليون ليرة سورية إضافة إلى مليون وثمانمائة وتسعون ألف دولار أمريكي.



وبلغت المبالغ المالية المطالب بتحصيلها ستة وثلاثون ملياراً وثلاثمئة وثمانون مليون ليرة سورية إضافة إلى مبلغ ثلاثة ملايين ومئة وثلاثة وسبعون ألف دولار أمريكي و ثمانية آلاف جنيه إسترليني.



ويذكر أن المبالغ المالية المطالب بها موقوف تحصيلها على نتائج الدعاوى القضائية المقامة بشأنها، أو على تنفيذ مقترحات الهيئة بالمطالبات والموجهة للجهات العامة.



ووفقا لما ذكرته صفحة الهيئة على فيسبوك فإن إجمالي القضايا المعتمدة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وفروعها في المحافظات بلغ 3059 قضية خلال عام 2018 في حين وصل عدد تقارير الرقابات الداخلية المدروسة 4260 قضية وعدد المعاملات المدروسة لدى مديرية المتابعة 8342 معاملة، وتشمل هذه المعاملات طلبات رفع الحجز الاحتياطي ومنع المغادرة ودراسة الاعتراضات والتظلمات وتتبع تنفيذ المقترحات المعتمدة من الهيئة.



الوطن أون لاين