الرقابة المرورية غائبة عن الشوارع الدمشقية

في كل يوم تزداد معاناة سكان مدينة دمشق من أزمة المواصلات، وذلك بسبب المخالفات التي يرتكبها سائقو السرافيس العاملة على خطوط المدينة ولاسيما في خطوط النقل الطويلة كخط مهاجرين صناعة وخط مزة جبل- كراجات، فهذه الخطوط تعد من الخطوط الحيوية في المدينة بسبب طولها نسبياً لذلك كان طول الخط مسوغاً لجميع السائقين للتهرب من إتمام الخط والوصول إلى نقطة معينة في كل يوم فقط على الرغم من أن تبديل الركاب على الخط يعد كبيراً بسبب المسافة التي يقطعها بالمقارنة مع غيره من الخطوط القصيرة لكن لم يكن شفيعاً عند جميع السائقين على الخط لتكملة الخط إلى آخره فسرفيس مهاجرين- صناعة من المفترض أن تكون انطلاقته من المهاجرين وحتى كلية الهندسة الميكانيكية والعودة من هنا إلا أن بعض السائقين في مرحلة الذهاب يقولون إنه سوف يصل فقط إلى كراج الست من دون الوصول إلى كلية الهندسة وفي العودة السيناريو نفسه يعلن بأن نهاية الخط ستكون عند جسر الرئيس فقط ولن يكمل إلى المهاجرين، وذلك من أجل الحصول على ركاب أكثر من السفرة الواحدة، واختصاراً أكثر للمسافة وبذلك تجد أفواجاً من المواطنين عند كلية الهندسة بانتظار وصول أي سرفيس لمهاجرين- صناعة من دون جدوى، وسكان منطقة المهاجرين ضاقوا ذرعاً من الوضع الذي وصلوا إليه بسبب عدم وصول سرافيسهم للمنطقة، والمشكلة الأكبر هي عدم دخولهم إلى منطقة الصناعة وسلوكهم طريقاً آخر هرباً من الازدحام في تلك المنطقة والمسمّى الخط أصلاً على اسمها، وتالياً اضطر المواطنون في تلك المنطقة، إلى قطع مسافة طويلة من أجل الحصول على واسطة نقل إضافية ما يعني تكبد نفقة إضافية وهدراً للوقت والجهد والتعب.