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الرقابة المالية: أكثر من 13 مليار ليرة اختلاس، ولم يسترد منها سوى 4 مليارات!

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق" أنهم «استعادوا أكثر من 4 مليارات ليرة، من عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء المكتشفة في الجهات العامة، بنسبة 31% من المبالغ المكتشفة حتى نهاية العام 2019 الفائت».

وصرح "برق" لإحدى الصحف المحلية أن «المبالغ المكتشفة قيد المتابعة والتحصيل، واستكمال عملية الاسترداد تحتاج إلى وقت، قد يستغرق أحياناً عدة أشهر، لذلك لم تظهر المبالغ المكتشفة نهاية العام الفائت في تقرير الـ2019، كونها تحتاج لإبلاغ المعنيين وإجراءات أخرى».

يذكر أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون في اليومين القادمين، بوزراء من اليافعين والشباب، وربما سنشهد مرحلة انتقالية ونوعية.