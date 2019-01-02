الرصاص العشوائي يودي بحياة شخصين ويصيب العشرات

أسفر إطلاق الرصاص العشوائي ليلة رأس السنة عن وفاة شخصين وإصابة العشرات في عدد من المحافظات.



ففي اللاذقية توفي شاب بعمر14 سنة نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي احتفالاً برأس السنة الميلادية وذكر مدير المشفى الوطني الدكتور لؤي سعيد أن رصاصة طائشة استقرت في صدر الشاب وأدت إلى وفاته مضيفاً: إن عدد الإصابات التي وصلت المشفى بلغت 15 إصابة نتيجة الرصاص العشوائي والألعاب النارية معظمها خفيفة تم تخريج أغلبها بعد تلقي الإسعافات اللازمة.



وذكر رئيس مكتب الجاهزية في مديرية الصحة أنه تم تسجيل 40 إصابة متنوعة استقبلت في المشفى الوطني باللاذقية ومشافي جبلة والقرداحة وهي جميعاً بحالة مستقرة وتم تخريج أغلبيتها باستثناء حالة واحدة ما تزال تتلقى العلاج في مشفى جبلة.



وفي طرطوس توفي شاب من منطقة الدريكيش جراء إطلاق الرصاص خلال الاحتفال برأس السنة حيث أفاد مصدر في مديرية الصحة بأن هناك 16 إصابة بالرصاص العشوائي 11 منها في مدينة بانياس لافتاً إلى أن الإصابات متفاوتة بين البليغة والعادية وتم تخريج أغلبها من المشفى بعد تلقيها العلاج.



في دمشق أصيب ستة عشر مواطناً جراء إطلاق الرصاص العشوائي ليلة أمس وفقاً لمدير صحة دمشق الدكتور رامز أورفلي فيما أصيب سبعة آخرون بحمص.



وأكد مدير الصحة بحمص الدكتور حسان الجندي أنه تم إسعاف المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم وتنوعت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة ولا توجد أية وفيات.



وفي السويداء أصيب ثلاثة مواطنين بينهم فتاة جراء إطلاق الرصاص العشوائي ليلة رأس السنة الميلادية.



وبين مدير صحة السويداء الدكتور حسان عمرو أن مشفى الشهيد زيد الشريطي بالسويداء استقبل ثلاث حالات ناجمة عن إطلاق الرصاص العشوائي والسقوط الحر للمقذوف ليلة أمس إحداها لفتاة من قرية الطيبة عمرها 14 عاماً أصيبت بطلق بالصدر نافذ لجدار البطن وشابين آخرين بمدينة السويداء عمرهما 16 و23 عاماً أحدهما إصابة بمشط القدم الأيمن والآخر باليد اليسرى.



وفي الحسكة أصيبت طفلة بطلق ناري طائش في الرأس بمدينة القامشلي عشية الاحتفالات برأس السنة.



وقال الدكتور عمر العاكوب مدير الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني : إنه تم إجراء عمل جراحي للطفلة ونزع المقذوف وحالياً وضعها الصحي مستقر.



وفى حادث مماثل أصيب شاب بطلق ناري بالبطن جراء إطلاق الرصاص بشكل عشوائي في القامشلي ووضعه الصحي مستقر بعد إجراء عمل جراحي له.



وفي حلب أفاد مصدر في قيادة الشرطة في المحافظة بأن امرأة أصيبت بعيار ناري في حي السريان تم إسعافها إلى مشفى الرازي لافتاً إلى أن وضعها الصحي جيد.



وفي حماة أصيبت طفلة في التاسعة من عمرها إثر تعرضها لرصاصة طائشة أثناء وجودها على شرفة منزلها في مدينة سلمية بمحافظة حماة.



وأوضح مصدر في قسم الإسعاف بمشفى سلمية الوطني أن الطفلة تعرضت للإصابة بمنطقة الرأس بمقذوف ناري بارد أثناء سقوطه الحر.



وكانت وزارة الداخلية قد أهابت في بيان لها أمس المواطنين بالامتناع عن إطلاق العيارات النارية والمفرقعات العشوائية وأي مظاهر أخرى تعكر صفو هذه المناسبة.