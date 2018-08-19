الرصاص الطائش يودي بحياة أحد المحامين في حمص

توفي ظهر يوم الجمعة الماضي، المحامي محمد ابراهيم الحسن 52 عاماً، نتيجة إصابته برصاص طائش (مقذوف طائش ) أثناء وجوده قرب الدوار الواقع بين حيي الزهراء و جب الجندلي في حمص.

وقال الطبيب الشرعي محمد شاهين إن “المواطن محمد ابراهيم الحسن وصل إلى مشفى الباسل في الزهراء متوفياً”.



وأوضح الدكتور شاهين أن “نتائج الكشف الطبي أظهرت أن الوفاة ناجمة عن صدمة نزفية، بعد اختراق المقذوف لمنطقة أعلى البطن، مما تسبب بإصابة الشريان الأبهر، الذي أدى إلى الوفاة بشكل مباشر، ليستقر (المقذوف) في منطقة الحوض”.

وكشف المحامي منذر الناصر من نقابة محامي حمص أن “فرع النقابة بحمص جاد بمتابعة الموضوع مع الجهات الأمنية، لضبط ظاهرة إطلاق النار العشوائي، التي أدت لوقوع عدد من الوفيات والإصابات دون مبرر”.

وأوضح الناصر أن “النقابة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية للوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم، والقبض عليهم بتهم (ارهاب الآمنين أو القتل الخطأ والتسبب بالايذاء) ومحاكمتهم وفق قانون الجنايات، لاسيما أن الوصول إليهم ممكن عن طريق الجوار والمواطنين العابرين”.

يذكر أن إطلاق النار العشوائي تسبب بإصابة عدد من المواطنين في حمص خلال الأيام السابقة، منهم الشابة ريم نسيم ابراهيم (18 عام) من حي الزهراء، و الطفل طلال بسام الحموي (6 أعوام) من حي باب السباع.



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