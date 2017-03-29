الرصاص الطائش في طرطوس يحصد شهيداً أخر

مرة بعد مرة الرصاص الطائش يحصد الأرواح، والدور اليوم على طرطوس، حيث استشهد الشاب حسن مرعي برصاص طائش أثناء تشييع شهيد أخر.



ويعد استشهد حسن مرعي في بلدة كرتو في ريف طرطوس حلقة من مسلسل طويل على ما يبدو لا نهاية له، ولكن المؤسف أكثر في استشهاد حسن هو أنه هناك كاميرات كانت تصور الحدث.



وتناقل الناشطون مقطع فيديو يبين بشكل واضح عدة أشخاص يلبسون الزي العسكري ويبدأون برش الرصاص في الهواء، ما أدى لإصابة الشاب حسن مرعي، الذي ما لبث أن استشهد.



وذكرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أن الشاب الشهيد حسن مرعي هو وحيد لوالديه ومتقدم للتطوع ضمن قوى الامن الداخلي، واستشهد أثناء تشييع الشهيد علي الهيفي الذي كان استشهد في القابون سابقاً.



وكالعادة، أثار استشهاد الشاب حسن مرعي بالرصاص الطائش غضب السوريين الذين يتساءلون شهيدا بعد الأخر “ألا يوجد حقيقة أي قانون قادر على ردع الزعران؟”.

وكالات