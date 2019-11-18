الرسم على الأرصفة .. “نوبة فنية” تجتاح اللاذقية بالجمال والفن والحب!

انتشر خلال الآونة الأخيرة على صفحات التواصل الاجتماعي، صوراً لأعمال فنية “رسوم بورتريه” مرسومة على الأرصفة في مناطق مختلفة من محافظة اللاذقية كان منها على الرصيف المقابل لجامعة “تشرين” وجميعها موقعة باسم “نوبة فنية”.



“نوبة فنية” التي خُصت بها اللاذقية لقيت استحساناً كبيراً لدى سكان المحافظة، خاصة الشباب الذين باتوا يلاحقون الرسومات ليقوموا بتصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذه الرسومات تشكل ظاهرة فنية رائعة تعكس مدى براعة الشباب السوري وانفتاحه وترد على الإشكاليات الأخيرة التي طالت “منحوتة عشتار” على الشجر في دمشق.



صاحب المبادرة أكد أنه هدف المبادرة نشر الجمال والحب والفن في هذه البلاد التي تستحق الجمال كونها البلد التي نشأ منها الفن والحضارات، خاصة بعد الأزمة التي دمرت حجارتها وأرصفتها، ومن هنا أتت فكرة الرسم على الأرصفة.

وبين صاحب “نوبة فنية” أن المشروع بدأ منذ عام تقريباً، حيث تم رسم 20 رسمة على الأرصفة حتى الآن في مناطق متفرقة من المحافظة، ومنها اللاذقية – باب الزراعة ورصيف اللاذقية – سبيرو وعلى رصيف كورنيش جبلة، مبيناً أنه يتم اختيار رصيف مناسب للرسم بالفحم.



وختم صاحب “نوبة فنية” أن المشروع مازال ببدايته، متمنياً أن يستمر ويضم محافظات ومناطق أخرى، مشيراً إلى أن نقل المشروع على الجدران يحتاج لتمويل حقيقي.



لم يقبل من يمهر رسومه باسم “نوبة فنية” بالتصريح عن اسمه مبررا بأن هدفه نشر الفن لا كسب الشهرة الشخصية.



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