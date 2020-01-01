الرد الأول على الاعتداء الأمريكي ضد الحشد الشعبي في العراق ينفذه الشعب العراقي

شنت القوات الأمريكية مساء الأحد 29 /12/2019 اعتداءً على مواقع تابعة للحشد الشعبي العراقي، الأمر الذي اعتبرته الحكومة العراقية انتهاكاً واضحاً لسيادة العراق، حيث أكد الكثير من المراقبين على أن هذا الاعتداء لن يمر دون رد



وكان الرد الأول من الشارع العراقي الذي اعتصم أبناءه أمام السفارة الأمريكية في بغداد حاملين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي مطالبين بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، حيث قام المعتصمون احتجاجاً على هذا العدوان بإحراق الأعلام الأمريكية والإسرائيلية عند بوابة السفارة، ونصبوا خيماً وأعلنوا البدء باعتصام مفتوح أمام مبنى السفارة، بعد تشييع ضحايا الاعتداء، الذين هم من أبناء الشعب العراقي والمؤسسة العسكرية العراقية.