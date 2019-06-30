الرحالة الشهير عدنان عزام يصل بغداد

وصل الرحالة السوري عدنان عزام إلى العاصمة العراقية بغداد ممتطياً صهوة جواد عربي في محطته الأولى ضمن رحلته التي تشمل العاصمتين الإيرانية طهران والروسية موسكو.



وقال عزام : “انطلقت من ساحة الأمويين بدمشق مع زملائي وسيم المحمد وأيهم رستم وبحضور شعبي لأقوم بأهم رحلة في حياتي بعد تسع سنوات من حرب إرهابية شنت على وطننا”، وعزمت على أن أطوف بها البلدان من أجل توضيح حقيقة ما جرى في سورية للأخوة في العراق وللأصدقاء في روسيا وإيران.



وأضاف : أردت أن أحتفل بالانتصار على طريقتي فهناك من يكتب قصيدة، وهناك من يرسم لوحة، وأنا كرحالة وكاتب ومفكر حملت راية وطني كراية للنصر الذي صنعه أبناؤه، وعزمت على أن أطوف بها البلدان التي شاركتنا في الحرب ضد الإرهاب.