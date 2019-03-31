الرجال ينجذبون إلى المرأة التي تمتلك إحدى هذه الصفات الأهم بكثير من الجمال

من البديهي أن تجذب المرأة الجميلة اهتمام الرجل. لكن هذا لا يكفي لكي تجعله يقع في حبها ويرغب في أن يبني علاقة ثابتة وسعيدة معها. وخصوصاً في عصرنا الحالي، حيث نعرف أن العامل الأهم لتكون المرأة جذابة ليس فقط الجمال الجسدي، ولكن هناك جوانب أخرى مثل الاهتمامات المشتركة، الإعجاب وحتى النظرة المعبرة. سنقدم لكم في هذه المقالة مجموعة من المميزات أهم بكثير من الجمال في عملية الانجذاب بين الجنسين.



1- الابتسامة : إنها لا تجعل المرأة فقط أكثر سحراً، ولكنها تولّد أيضاً الشعور بالأمان عند الشريك. كما أنه من المعروف أن المرأة السعيدة والمبتسمة لديها جاذبية مميزة.



2- مهارات الطهو : إنها إحدى أفضل الوسائل لاكتساب قلب الرجل ! علاوة على ذلك، إنها تنجح في الاتجاهين، لأنها أيضاً استراتيجية جيدة لكي يأسر الرجل قلب المرأة. لا أحد يقاوم وجبة جيدة.



3- الطبع الإيجابي : أحياناً، من المهم جداً أن نتوقف عن الكلام بجدية وأن نسترخي بكل بساطة. الحياة قصيرة جداً والمشاكل ليست إلا فرص تساعدنا على أن نتحسن ونكبر. دعوا همومكم جانباً وتسلوا، كما أن هذا يجذب الناس.



4- الشعر الطويل المبعثر : هذه التسريحة مرتبطة غالباً بشخصية شابة وبصحة جيدة. كما أنها ستشعرك بالاسترخاء والراحة. المرأة التي تبدو على حقيقتها والتي تشعر بالراحة في ثيابها تجذب معجبين أكثر.



5- أعطه اهتمامك : كل رجل يريد أن تكون زوجته شخصاً محباً عندما يكون مريضاً أو يشعر بالضياع، أو لأي سبب كان. هذا لا يعني أن عليك أن تضعي حياتك جانباً وأن تكرسي نفسك له وحده. خصصي بكل بساطة لحظات لزوجك كي تبرهني له لأي درجة هو مهم بالنسبة لك.



6- كوني أصيلة وعلى طبيعتك : المرأة الأصيلة لا تحاول أبداً أن تشبه شخصاً آخر، وهي لا تحاول أن تتصرف كما لو كانت أميرة من السينما. الشخصية الأصيلة، التي تُحب وتُحترم لما هي عليه، هي الأساس لنجاح العلاقة.



7- اللطف : وحدها المرأة اللطيفة تتعاطف مع شريكها وتدعمه فيما يحتاجه. من الطبيعي جداً ان تمري بأيام سيئة، أن لا تكوني بمزاج جيد، ولكنك ستربحين أكثر بكثير إذا كنت لطيفة تجاه الآخرين ومراعية لهم.



8- صوت رفيع النبرة : حسبما يقول العلم، هذا بجعل المرأة أجمل، إضافة إلى أنه جانب يعكس شخصية شابة. لا تنزعجي إذا كان صوتك أجش، لديك بالتأكيد الكثير من المميزات التي تسمح لك بأن تتألقي في علاقتكما.



9- القدرة على القيام بتنازلات : الناس الذين يعتقدون أن معهم حق دائماً، يضعون حاجزاً يمنع التواصل مع غيرهم، بدون وعي منهم، وهم يخافون عموماً من كل علاقة جدية. إذا لم تكن لديك نية الارتباط مع شخص، فالشيء المثالي أن تكوني واضحة معه منذ البداية.



10- غريزة الأم : رغم كل شيء، الرجال يفكرون تقريباً دائماً بأولادهم المستقبليين ويبحثون عن المرأة التي ستكون بالتأكيد شريكة مثالية في هذه المهمة الصعبة والجميلة في نفس الوقت.



11- حس المرح : يجب على المرأة أن تضحك لمزحات زوجها وتتبادل معه الأفكار عندما يشعر بالكآبة. تذكري أن ليس هناك من طريقة أفضل لإنجاح الحياة الزوجية من القدرة على الضحك تجاه تجارب كل منهما. ابتسمي دائماً ! يجب أن لا تدعي أي أحد يكسف سعادتك !