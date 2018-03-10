الرجال يصابون بسرطان الثدي كذلك

لا يعرف كثيرون أن الرجل عرضة لمرض سرطان الثدي كما النساء إذ وفقاً لإحصائيات جديدة يتعرض عدد كبير من الرجال لهذا المرض سنوياً.





حيث أعلن مركز السرطان الألماني في اليوم العالمي للأمراض النادرة أن الرجال يتعرضون لسرطان الثدي كما النساء ولهذا دعوا لنشر التوعية اللازمة حول هذا المرض بشكل أكبر.





وبسبب قلة المعلومات المنتشرة عن هذا المرض بين الرجال قد يتعرض هؤلاء لاكتشاف المرض في مراحله الأخيرة وهذا يعني أن نسبة الشفاء منه ستكون منخفضة كثيراً.





وبحسب الإحصائيات في ألمانيا أصيبت أكثر من 72 ألف إمرأة بسرطان الثدي فيما أصيب 700 رجل فقط.



