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الرئيس بوتين يبحث مع عبد الله الثاني عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم مع الملك الأردني عبد الله الثاني تسوية الازمة في سورية وعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المكتب الصحفي للكرملين قوله: إنه “تمت مناقشة مختلف تفاصيل تسوية الأزمة في سورية” مشيرا إلى أنه “تم التركيز بشكل خاص على العمل من أجل إعادة المهجرين السوريين إلى وطنهم”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أمس أن بلاده تسعى إلى المساعدة في الإسراع بحل قضية المهجرين السوريين وعودتهم إلى بلدهم موضحا أن “روسيا تقدمت بمبادرة لحل قضية المهجرين السوريين وتقيم اتصالات مع الحكومة السورية والبلدان التى تستضيف مهجرين لديها” معربا عن الرغبة في بحث خطوات ملموسة لتنفيذ هذه الخطط.

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