الرئيس بوتين: سنواصل دعم الجيش السوري في محاربة الإرهاب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أولوية بلاده تكمن في تعزيز قدرات الجيش العربي السوري ومواصلة دعمه في محاربة الارهاب.



وخلال حواره السنوي المباشر مع المواطنين الروس قال بوتين.. ” فيما يتعلق بمستقبل خطتنا في سورية نحن نتطلع لإقامة عملية سلمية سياسية بين جميع السوريين ومهمتنا في المرحلة القادمة تكمن في رفع مستوى القدرة القتالية للجمهورية العربية السورية وسحب قواتنا إلى مناطق التمركز الموجودة في سورية لنقدم فرصة وإمكانية للقوات السورية بنفسها كي تصل إلى نتائج مرجوة لكن في حالة الضرورة لاستخدام الطيران الحربي سنقدم هذه المساعدات لمكافحة التنظيمات الارهابية”.



وأشار بوتين إلى أنه لا بد من التعاون البناء بين روسيا والولايات المتحدة لحل الأزمة في سورية وأزمات الشرق الاوسط وشرق أوكرانيا.



وأضاف بوتين.. ” هناك أيضا الكثير من المجالات التي يمكن أن نتعاون فيها مع الامريكيين كمراقبة انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة التغيرات المناخية والبيئية ومكافحة الفقر الذى يعد مشكلة كارثية في بعض



مناطق العالم وأهم مصادر الارهاب والتطرف ويجب التعاون لمحاربته مثلما هو الامر مع شركائنا الآخرين كالصين والهند والدول الأوروبية”.



وكشف الرئيس الروسي أن منطقة القطب الشمالي تمثل أهمية بالغة من حيث ضمان القدرات الدفاعية روسيا إذ إن الصواريخ الأمريكية المنتشرة شمال النرويج قادرة على الوصول إلى موسكو خلال 15 دقيقة وبالتالي من الضروري أن ندافع عن هذا الساحل بصورة مناسبة وضمان الأمن الحدودي لبلادنا مؤكدا أن روسيا لا تعتبر الولايات المتحدة عدوا.



وأكد بوتين أن الاقتصاد الروسي تجاوز مرحلة الانكماش وانتقل إلى مرحلة النمو مشيرا إلى أن ” العقوبات الغربية ضد روسيا سلاح ذو حدين ويضر بالجميع وشكلت حافزا لتطور الصناعات التكنولوجية العالية وقطاع



الزراعة في البلاد حيث أن خسائر الدول المنخرطة في العقوبات ضد روسيا بلغت 100 مليار دولار مقابل 50 مليار دولار خسرتها روسيا ” وقال بوتين إن روسيا سترفع العقوبات التي تفرضها على واردات المنتجات الغذائية في حال ألغت الدول الغربية عقوباتها التي تفرضها ضد روسيا لافتا إلى أن روسيا عاشت دائما تحت العقوبات التي تفرض عليها بمختلف الحجج عندما يشعر البعض بمنافسة جدية.



وأوضح بوتين أنه لا مستقبل لروسيا بعيدا عن الاقتصاد الرقمي وقال ” نحن غير قادرين على الانتقال من دونه إلى بنية تكنولوجية جديدة للاقتصاد لذلك فالمهمة الرئيسية هي الاقتصاد الرقمي”.



وأعلن بوتين استعداده للحوار مع معارضة لا تستغل مشكلات البلاد لتحقيق أغراضها السياسية بل تقترح لولا لهذه المشكلات وقال ” يجب عدم استغلال المشكلات بل طرح حلول والأشخاص الذين يقترحون الحلول يستحقون الاهتمام الأكبر ومن حقهم أن يحاوروا السلطة وهذا ما سنفعله”.



يشار إلى أن الحوار السنوي لبوتين الذي يتم بثه على الهواء مباشرة يستغرق عادة أكثر من 3 ساعات حيث يجيب عن قرابة 80 سؤالا منها أسئلة يختارها بنفسه من الكم الهائل الذي يجمعه المركز المعني بتنظيم



الحوار ومنها أسئلة يتم طرحها مباشرة خلال اتصالات هاتفية من مواطنين روس.



- إلى ذلك قال الرئيس بوتين إن جهود بلاده أثبتت فعاليتها في مكافحة خطر الإرهاب.



وأضاف بوتين خلال المقابلة مع المخرج الأمريكي أوليفر ستون والتي تم بث الحلقة الثالثة منها مساء أمس على قناة شوتايم الأمريكية إن “القوات الجوية الفضائية الروسية العاملة في سورية توجه يوميا 70 إلى 120 ضربة إلى مواقع الإرهابيين” مشيرا إلى أن عدد ضربات التحالف الأمريكي لا يتجاوز 5 غارات يوميا.



وأوضح بوتين أن “عدد إرهابيي تنظيم (داعش) يبلغ نحو 80 ألفا بينهم 30 ألف مرتزق من 80 دولة”.



واستبعد بوتين وقوع الحكم في روسيا بأيدي “المتطرفين” مؤكدا أن موسكو لن تكون أبدا “عاصمة دولة خلافة” داعيا الأمريكيين للاحتراس من الخطر المحدق بهم ومؤكدا أنه لا يمكن لأي من الديانات السماوية أن تصبح مصدرا للشر.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح أن الولايات المتحدة أسهمت بدور أساسي في نشوء واحتضان تنظيم القاعدة الإرهابي ومتزعمه حينها اسامة بن لادن داعيا إياها أن تدرك مسؤوليتها عن الوضع الخطير الذي وصلنا إليه الآن.

سانا