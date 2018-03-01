الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 89 للعام 2018م
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 89 للعام 2018 القاضي بتسمية قتيبة حرب بدر لعضوية مجلس الشعب لملء المقعد الشاغر عن القطاع ب في الدائرة الانتخابية لمحافظة طرطوس.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 89
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.
وعلى أحكام المرسوم رقم 44 تاريخ 31-1-2018.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 24-2-2018.
يرسم ما يلي:
المادة 1
يسمى السيد قتيبة حرب بدر لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني لملء المقعد الشاغر عن القطاع ب في الدائرة الانتخابية لمحافظة طرطوس.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12-6-1439 هجري الموافق 28-2-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المصدر: سانا
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