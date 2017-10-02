الرئيس بشار الأسد يستقبل وفداً روسياً يضم مسؤولين اقتصاديين

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم وفداً من جمهورية روسيا الاتحادية يضم مسؤولين اقتصاديين في الحكومة الروسية وعدداً من مديري وممثلي الشركات الروسية الكبرى برئاسة كيريل مولودتسوف نائب وزير الطاقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين سورية وروسيا وأهمية تدعيمها وتعزيزها من خلال تطوير التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز الاستثمارات بين البلدين الصديقين ولاسيما في مجالات النفط والغاز والفوسفات والنقل والصناعات الدوائية وتطوير الموارد المائية وضرورة وضع آليات عملية لتسريع عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سورية.