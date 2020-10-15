الرئيس اللبناني يعلن تأجيل المشاورات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة

أفادت وسائل إعلام لبنانية أمس الأربعاء، بأن المشاورات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد في لبنان، تأجلت للأسبوع المقبل.



وأصدر مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، بياناً، جاء فيه: “رئيس الجمهورية ميشيل عون قرر تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة اليوم الخميس 15 تشرين الأول الجاري، أسبوعاً، أي إلى يوم الخميس المقبل 22 من الشهر نفسه”.



وأضاف البيان أن ذلك جاء بناءً على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها.



وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون، قد حدد في وقت سابق، يوم 15 تشرين الأول الجاري، موعداً لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.



يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذر في 26 أيلول الفائت، عن مهمته في تأليف الحكومة اللبنانية، عقب فشله في التوصل إلى تفاهم مع الأطراف السياسية حول شكل الحكومة ووزرائها.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس اللبناني ميشيل عون، كان قد كلّف في 31 آب الفائت، السفير مصطفى أديب، بتشكيل الحكومة اللبنانيّة وسط خلافات بشأن المناصب الوزارية.



واستقالت الحكومة اللبنانية الأخيرة برئاسة حسان دياب، بتاريخ 10 آب الفائت، أي في أعقاب انفجار مدمر في مرفأ بيروت أودى بحياة ما يقارب الـ 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية.