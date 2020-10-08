الرئيس اللبناني يحدد موعد الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة

أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون، أنه حدد يوم الخميس الموافق لـ 15 تشرين الأول الجاري، موعداً لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.



وغرد عون على موقع “تويتر”، معلناً عن الاجتماع المرتقب لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة.



بدورها، المديرية العامة للرئاسة اللبنانية، قالت في بيان: “يُجـري فخامـة رئيس الجمهوريـة، العمـاد ميشيل عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة، يوم الخميس الـواقع فيه 15 تشرين الأول 2020، في القصر الجمهوري في بعبـدا”.



وكان، رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذر في 26 أيلول الفائت، عن مهمته في تأليف الحكومة اللبنانية، عقب فشله في التوصل إلى تفاهم مع الأطراف السياسية حول شكل الحكومة ووزرائها.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس اللبناني ميشيل عون، كان قد كلّف في 31 آب الفائت، السفير مصطفى أديب، بتشكيل الحكومة اللبنانيّة وسط خلافات بشأن المناصب الوزارية.



يذكر أيضاً، أن الحكومة اللبنانية الأخيرة برئاسة حسان دياب، استقالت بتاريخ 10 آب الفائت، أي في أعقاب انفجار مدمر في مرفأ بيروت أودى بحياة ما يقارب الـ 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية.