الرئيس الكوري الديمقراطي: قادرون على مواجهة أي تهديد نووي من الولايات المتحدة

أكد الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون أن بلاده قادرة على مواجهة أي تهديد نووي من الولايات المتحدة وهي “تملك قوة ردع قوية تستطيع منع الإدارة الأمريكية من اللعب بالنار”.





وجدد جونغ أون في رسالة له بمناسبة العام الجديد نقلتها وكالة فرانس برس التأكيد على أن كوريا الديمقراطية باتت قوة نووية وقال إن “الزر النووي موجود دائما على مكتبي… وعلى الولايات المتحدة أن تدرك أن هذا ليس ابتزازاً بل الواقع” داعياً إلى انتاج كميات كبيرة من الرؤوس النووية والصواريخ وتسريع نشرها لمواجهة التهديدات الأمريكية.





وتعلن كوريا الديمقراطية بشكل مستمر أن تطوير برنامجها النووي وصواريخها الباليستية خيار لا بديل عنه للدفاع عن نفسها في مواجهة السياسة العدائية للولايات المتحدة التي تواصل مناوراتها الاستفزازية ونشر منظومات صاروخية حديثة قرب حدودها إضافة إلى التهديد الأمريكي الممتد لعقود من الزمن بحرب نووية ضد بيونغ يانغ.





من جهة ثانية أبدى جونغ أون تأييده لتحسين العلاقات بين الكوريتين وقال إننا “بحاجة إلى تحسين العلاقات المجمدة بين الشمال والجنوب وجعل هذا العام نقطة تحول في التاريخ الوطني الكوري”.





وأعلن أن كوريا الديمقراطية قد ترسل وفداً إلى كوريا الجنوبية من أجل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 التي ستقام في شباط القادم في مدينة بيونغ تشانغ.



