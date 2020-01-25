الرئيس الكوبي يؤكد أن بلاده لن تستسلم أمام الضغوط الأمريكية

دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الولايات المتحدة إلى احترام سيادة كوبا مؤكدا أن بلاده لن تستسلم أمام ضغوط واشنطن ولن تسمح لأحد ‏أن ينال من مكانتها.



وقال كانيل في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية إن “ كوبا جاهزة لكل السيناريوهات ومستعدة لمواجهة الأوقات الصعبة .. ‏لدينا استراتيجية شاملة وإرث نفتخر فيه من المقاومة والكفاح”.‏



‏وأشار كانيل في الوقت نفسه إلى أن بلاده مستعدة “لإقامة حوار بناء ‏وعلاقة حضارية مبنية على أساس الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة على الرغم من وجود خلافات أيديولوجية بين البلدين”.



وتتعرض كوبا التي تقف في وجه السياسات الأمريكية الاستعمارية في أمريكا اللاتينية لحصار اقتصادي جائر من قبل الولايات المتحدة منذ نحو 60 عاما بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات واشنطن التفرد والهيمنة.



من جهته أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز السياسة التي تتبعها الإدارة الأمريكية والتي تهدف إلى زعزعة استقرار الدول ذات السيادة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.



وأعرب رودريغيز في تغريدة له على موقع تويتر عن رفضه التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن دول البحر الكاريبي مشيرا إلى أنها “تهدف إلى إخفاء الأضرار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي عانت منها شعوب الكاريبي بعد قرون من الاستعمار”.