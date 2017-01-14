الرئيس القبرصي يطالب بانسحاب قوات النظام التركي من الجزيرة

طالب الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس بانسحاب قوات النظام التركي من قبرص للتوصل إلى حل ينهي عقودا من الانقسام في الجزيرة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اناستاسياديس قوله للصحفيين عقب محادثات أجراها مع زعيم القبارصة الأتراك مصطفى اكينجي ووزراء خارجية اليونان وتركيا وبريطانيا في جنيف اليوم.. “علينا الاتفاق على انسحاب الجيش التركي من قبرص” مشيرا إلى أن المفاوضات التي بدأت الاثنين الماضي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة أحيت الأمل في التوصل إلى حل قد يمهد الطريق لإعادة توحيد الجزيرة.



كما أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس أنه لا يمكن إنهاء حالة الانقسام في قبرص إلا برحيل قوات الاحتلال التركي عن الجزيرة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كوتزياس قوله في بيان اليوم.. “إن الحل العادل يعني أولا التخلص من السبب أي الاحتلال ووجود قوات احتلال على أرض قبرص”.



من جانبه قال رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان.. “إنه من غير المطروح أن تسحب تركيا كامل قواتها المنتشرة في قبرص” زاعما أن “القبارصة الأتراك يعملون بكثافة وحسن نية إلا أن القبارصة اليونانيين واثينا لا تزال لديهم توقعات مختلفة”.



ويبلغ عدد قوات النظام التركي في جزيرة قبرص نحو 30 ألفا.

وكالات