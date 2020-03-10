الرئيس الصيني يقوم بأول زيارة إلى ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام حكومية، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قام بزياة إلى مدينة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا صباح اليوم الثلاثاء.



وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، من المقرر أن يتفقد جهود مكافحة تفشي الفيروس ويزور العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة المرض.



وتعد تلك زيارته الأولى للمدينة منذ بدء الوباء في التفشي أواخر العام الماضي.



السلطات الصحية الصينية، أعلنت اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3136 عقب تسجيل 17 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تجاوزت الإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و754 حالة، وشفاء ما يقارب 60 ألف عقب معالجتهم.



وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد أنه منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد أصيب 80 ألفا و754 شخصا بالفيروس، بما في ذلك 17721 مريضا، (من بينهم 4794 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3136 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 59 ألف و897 شخصا بعد شفائهم".