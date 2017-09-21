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الرئيس التشيكي ينتقد تهديدات ترامب أمام الجمعية العام

انتقد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان التهديدات العدائية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المشاركين فيالرئيس التشيكي ينتقد تهديدات ترامب أمام الجمعية العام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة واصفا إياها بأنها تشبه نموذج “المدرس والطالب غير المطيع”.

وفي خطاب غلب عليه طابع العدائية والتهديد رسم ترامب صورة قاتمة للعالم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وهدد بـ “محو” كوريا الديمقراطية بـ “الكامل” كما كرر تهجمه على إيران ما أثار انتقادات وإدانات دولية واسعة.

وأوضح زيمان في تصريح للصحفيين التشيك الذين يرافقونه إلى نيويورك أن ترامب لم يتوقف عند كوريا الديمقراطية بل أشار إلى فنزويلا وإيران الأمر الذي يمثل تناقضا لأن العقوبات رفعت عن إيران وتم التوصل إلى اتفاق معها.

وأشار زيمان إلى أن تهديدات ترامب قد تطال دولا أخرى في المستقبل بما فيها التشيك.

إلى ذلك انتقد رئيس اللجنة الأوروبية في البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها كلمة ترامب امام المشاركين في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مشيرا إلى أنه لم يسبق في تاريخ الجمعية العامة أن هدد أحد بتدمير دول أخرى.

وأكد بلاها في تعليق نشره في صفحته على موقع فيسبوك أن تهديدات الرئيس الأمريكي التي طالت عدة دول تعد أمراً “فظيعاً” معتبرا أن الولايات المتحدة تحولت تحت قيادة ترامب إلى “دولة شريرة”.

كما انتقد بلاها سياسة المواجهة التي تتبعها الولايات المتحدة في ظل ترامب لافتا إلى أنه في الوقت الذي تتهجم فيه واشنطن على الدول ذات السيادة وتخاطر ببدء حرب نووية مع كوريا الديمقراطية فإن روسيا بالمقابل تحترم الدول الأخرى وتحاول حل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية عن طريق الحوار والوسائل الدبلوماسية.

وكان وزير خارجية كوريا الديمقراطية ري يونغ هو قلل من أهمية التهديدات التي أطلقها ترامب تجاه بيونغ يانغ فيما نددت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بتصريحات الرئيس الأمريكي وأكدت أنه لا بديل عن الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: سانا

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