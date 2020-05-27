الرئيس الإيراني يتحدث عن إنجاز عسكري "هائل" حققته بلاده

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب أمام البرلمان المنتخب حديثًا، اليوم الأربعاء، إن بلاده أجرت إصلاحات "هائلة" في صناعة الدفاع خلال السنوات الماضية ، لتصل إلى المركز الـ14 في ترتيب القوة العسكرية عالميًا.



اجتمعت الهيئة التشريعية الجديدة للبلاد، التى يهيمن عليها المحافظون، في وقت سابق من اليوم، للمرة الأولى بعد انتخابات فبراير/ شباط والتي تزامنت مع بدء تفشي فيروس كورونا.



وقال روحاني في الخطاب الذي بثه التلفزيون الإيراني: "بالنسبة للمجال العسكري، فقد جئنا في المركز الـ22 عالميًا، والآن في المركز الـ14. وخلال السنوات الأخيرة، شهدت الإمكانات العسكرية للبلاد تحولات هائلة في مناطق مختلفة".



جاءت إيران في مؤشر "غلوبال فاير باور" لعام 2014، في المرتبة الثانية والعشرين، لكن في عام 2020، كانت من بين أقوى 15 قوة عسكرية في العالم.



بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، انتقد الغرب الجمهورية الإسلامية مرارًا بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، باعتباره انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي. تصر طهران على أن الصواريخ ليست مصممة لحمل أسلحة نووية.