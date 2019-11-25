الرئيس الأميركي يعين برايثويت وزيراً جديداً للبحرية خلفاً لسبنسر

عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب السفير الأميركي في النرويج الأدميرال كينيث برايثويت وزيراً جديداً للبحرية الأميركية خلفاً للوزير ريتشارد سبنسر على خلفية قضية ضابط في قوات النخبة الأميركية أدين بتجاوزات في العراق.



وذكر موقع فوكس نيوز الأميركي أن ترامب أعرب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن عدم سروره للطريقة التي عولجت بها قضية الضابط إدوارد غالاغر الذي أدين بارتكاب تجاوزات في العراق مشيراً إلى أن الأخير عومل بطريقة سيئة للغاية ولكن رغم ذلك تمت تبرئته تماماً من جميع التهم ثم استعاد رتبته وسيتقاعد الآن مع حصوله على جميع الامتيازات التي يستحقها.



وأشار ترامب إلى أن وزير الدفاع مارك إسبر أقال غالاغر من منصبه إثر اتهام الأخير في وقت سابق بارتكاب جرائم حرب في قضايا حساسة.