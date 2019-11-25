حول تقرير الموازنة العامة للعام 2020
الجيش يسيطر على المشيرفة بريف إدلب
«قسد» تساعد واشنطن بسرقة النفط السوري!
«ديلي ميل»: منظمة حظر الكيميائي تلاعبت بتقريرها الخاص بدوما
الجيش يستعيد السيطرة على قرية استراتيجية جديدة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي
أعضاء مجلس الأمن الدولي يصدرون بياناً يتعلق بحظر وإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية
الخارجية السورية تدعو الرأي العام العالمي للتحرك ضد ممارسات تركيا في سورية
تفاصيل المرسوم التشريعي الخاص بزيادة الرواتب
سخونة على جبهة تل تمر: مفاوضات بالنار بين تركيا و«قسد»
لافروف: انسحاب المسلحين الأكراد انتهى عملياً من الشمال السوري
الأزمة اللبنانية وسعر صرف الليرة السورية
الجيش يخوض معارك عنيفة على محور «المشيرفة» بريف ادلب.. ويدمي «أجناد القوقاز»
عودة مئات المهجرين بفعل الإرهاب إلى ريف دير الزور الشرقي
هجوم عنيف للاحتلال التركي على شمال الرقة.. وآخر معاكس لـ«قسد» لاستعادة صوامع «شركراك»
دوريّات روسيّة ــ سوريّة في محيط تل تمر

الرئيس الأميركي يعين برايثويت وزيراً جديداً للبحرية خلفاً لسبنسر

عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب السفير الأميركي في النرويج الأدميرال كينيث برايثويت وزيراً جديداً للبحرية الأميركية خلفاً للوزير ريتشارد سبنسر على خلفية قضية ضابط في قوات النخبة الأميركية أدين بتجاوزات في العراق.

وذكر موقع فوكس نيوز الأميركي أن ترامب أعرب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن عدم سروره للطريقة التي عولجت بها قضية الضابط إدوارد غالاغر الذي أدين بارتكاب تجاوزات في العراق مشيراً إلى أن الأخير عومل بطريقة سيئة للغاية ولكن رغم ذلك تمت تبرئته تماماً من جميع التهم ثم استعاد رتبته وسيتقاعد الآن مع حصوله على جميع الامتيازات التي يستحقها.

وأشار ترامب إلى أن وزير الدفاع مارك إسبر أقال غالاغر من منصبه إثر اتهام الأخير في وقت سابق بارتكاب جرائم حرب في قضايا حساسة.