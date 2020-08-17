الرئيس الأمريكي يعلن وفاة شقيقه روبرت

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وفاة شقيقه روبرت ترامب الليلة الماضية بعد يوم واحد من زيارة الرئيس له في مستشفى بنيويورك.



وأضاف ترامب في بيان: "بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع، روبرت، توفي الليلة، لم يكن أخي فقط، لقد كان أعز أصدقائي، سنفتقده كثيراً، لكننا سنلتقي مرة أخرى، ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد، روبرت، أحبك، ارقد في سلام".



وظهر ترامب، في وقت سابق من يوم السبت، في مقطع فيديو خلال زيارة لشقيقه الأصغر روبرت، بمستشفى بنيويورك من أجل الاطمئنان على صحته.



وسبق لترامب أن أقر بأن شقيقه يمر بفترة عصيبة، معرباً عن أمله في شفاء شقيقه البالغ من العمر 72 عاماً.



وكان روبرت ترامب، أصغر من الرئيس بعامين، ويعمل مديراً تنفيذياً في قطاع الأعمال ومطوراً عقارياً.