الرئيس الأمريكي: إسرائيل و الاردن طلبتا منا الحفاظ على القوات الأمريكية في سورية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أمس الاثنين، عن طلب أردني وإسرائيلي بشأن القوات الأمريكية في سوريا.

وصرح الرئيس ترامب بأنه لا يزال يريد سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، لكن إسرائيل والأردن طلبا منه الاحتفاظ ببعض القوات هناك.

وأعلن أن عددا محدودا من الجنود الأمريكيين سيبقون في سوريا، بعضهم سينتشر على الحدود مع الأردن بينما يقوم البعض الآخر بحماية حقول النفط.

كما أخبر ترامب المراسلين في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة "ستعمل على شيء" مع الأكراد في شرق سوريا لضمان حصولهم على دخل من النفط السوري، واقترح إرسال شركة نفط أمريكية إلى هناك للمساعدة.

وكانت واشنطن قد أعلنت في 13 الشهر الجاري سحب نحو 1000 جندي من سوريا بعد 5 أيام من بدء العدوان التركي على الشمال السوري.

مصدر: وكالات



