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الرئيس الأسد يوجه وزارة التربية إمكانية إقامة دورة تكميلية لطلاب الشهادة الثانوية

وجه الرئيس الأسد  وزارة التربية لدراسة إمكانية إقامة دورة تكميلية لطلاب الشهادة الثانوية العامة لهذا العام..

يذكر أنه اليوم قد أنهى طلاب الشهادات العامة اليوم تقديم امتحاناتهم لدورة عام 2020 بتقديم مادة الكيمياء للثانوية العامة “الفرع العلمي” ومادة الفقه وأصول الفقه للثانوية الشرعية ومادة الحديث النبوي للإعدادية الشرعية ومادة الرياضيات والإحصاء للمهنية التجارية ومادتي تصميم الأزياء وتصميم الأزياء باستخدام الحاسب للمهنية النسوية.

أما المهنية الصناعية فتقدم طلابها لمواد إدارة الشبكات والأجهزة الطبية الاشعاعية والتحكم بالآلات الكهربائية والكهرطيسية وتطبيقاتها في الهوائيات والرادار وصيانة الأجهزة الالكترونية والقيادة والتحكم الآلي والحماية والقيادة الكهربائية وقطع اللوالب والمسننات وأنظمة حقن وقود ديزل وأجهزة نقل الحركة وميكانيك آلات النسيج وأجهزة التكييف وشبكات التدفئة المركزية وميكانيك آلات النسيج وحسابات الغزل.