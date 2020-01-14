الرئيس الأسد يمنح الشهيد سليماني أرفع وسام في سورية

منح الرئيس بشار الأسد، أرفع وسام في الجمهورية العربية السورية، لقائد «فيلق القدس» الشهيد الفريق قاسم سليماني، الذي اغتالته أميركا في غارة جوية في الثالث من الشهر الجاري في العاصمة العراقية بغداد.



وقال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال جلسة المباحثات في طهران والتي ترأسها مع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري وفق موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: إن الرئيس الأسد منح قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أرفع وسام في سورية.



وأضاف خميس: إن «منح الوسام يكشف مودة الرئيس الأسد العميقة لسليماني وإخوانه في إيران».



وفي وقت لاحق ذكر الموقع أن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي استقبل نظيره السوري العماد علي أيوب في طهران، موضحاً أنه وخلال اللقاء سلّم العماد أيوب نظيره الإيراني وسام بطل الجمهورية العربية السورية الذي منحه الرئيس الأسد للشهيد سليماني بتاريخ الثالث من الشهر الجاري.