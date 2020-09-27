الرئيس الأسد يكافئ مهندسين وفنيين أجروا أعمال العمرة في مصفاة بانياس

قدّم الرئيس بشار الأسد مكافأة مالية لكوادر مصفاة بانياس من المهندسين والفنيين والعمال تقديراً لجهودهم وإبداعهم بحسب ما نشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء على الفيسبوك.



وقالت وزارة النفط والثروة المعدنية، إن المكافأة جاءت كونهم تمكنوا من أن ينجزوا وبزمن قياسي عمليات الصيانة لمصفاة بانياس وذلك دون الحاجة إلى استيراد قطعة غيار واحدة من الخارج ودون الاستعانة بأي شركة أجنبية”.



ويأتي ذلك في “ظل حصار خانق يمنع سوريا من شراء قطع التبديل ويحظر على الشركات العالمية التعامل معها”.



وكان مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية، أكد مؤخراً أنه “يتوقع تشغيل محطة القوى التي تزود وحدات المصفاة بالبخار والكهرباء اللازمين للتشغيل مساء الجمعة أو صباح السبت، فيما توقع إنتاج البنزين مساء ٢٨ الجاري”.